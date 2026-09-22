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Të paktën 11 persona janë plagosur në një incident me të shtëna jashtë një shkolle të mesme në Turqi, pasi një sulmues hapi zjarr para se të largohej nga vendngjarja.
Incidenti ndodhi në Shkollën e Mesme Anatoliane Profesionale dhe Teknike "Inci Uzmez", në provincën perëndimore turke të Manisës mëngjesin e së martës.
Sulmuesi është ndaluar tashmë, sipas zyrës së guvernatorit lokal.
Mediat lokale raportuan se dy nga viktimat e dërguara në spital ndodheshin në gjendje kritike.
Pamjet e kamerave të sigurisë të publikuara në internet duket se shfaqin një mashkull në një rrugë pranë shkollës duke mbajtur një armë zjarri, ndërsa pamje të tjera duket se e tregojnë atë duke u larguar ndërkohë që ende e mbante armën.
Motivi i sulmit nuk ishte menjëherë i qartë, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Në mediat turke është raportuar se autori i të shtënave është një nxënës 15-vjeçar, megjithëse kjo nuk është konfirmuar zyrtarisht.
Në një deklaratë, Ministria e Arsimit e Turqisë tha se incidenti e kishte "pikëlluar thellë kombin tonë, dhe veçanërisht komunitetin tonë arsimor".
Ajo bëri të ditur se tre hetues kombëtarë nga ministria ishin dërguar në Manisa.