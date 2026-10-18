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Policia e Shtetit ka reaguar lidhur me incidentet e regjistruara gjatë protestës, duke deklaruar se punonjësit e saj janë sulmuar me molotovë nga një grup personash të maskuar dhe të dhunshëm.
Sipas njoftimit zyrtar, personat e përfshirë në sulm, në përpjekje për t’i shpëtuar ndjekjes dhe kapjes nga policia, janë futur në ambientet e jashtme të selisë së Partisë Demokratike, ku kanë vijuar sulmin ndaj punonjësve të rendit, transmeton Klankosova.tv.
Policia bën me dije se, në përgjigje të sulmit me molotovë nga ana e protestuesve, shërbimet e saj kanë përdorur gaz lotsjellës.
Në reagimin e saj, Policia e Shtetit i ka cilësuar të pavërteta dhe dashakeqe pretendimet e tjera lidhur me ngjarjen, duke theksuar se ato synojnë, sipas saj, të fshehin të vërtetën mbi zhvillimet gjatë protestës.