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Djegia e trafos, la të ngujuar nën tokë, për disa orë, 63 minatorë.
Riparimi i saj që u përfshi nga zjarri mbrëmjen e së mërkurës nuk përfundoi as deri të enjtën. Megjithatë, miniera e Stan Tërgut në Mitrovicë arriti të kthehet në funksion, por jo edhe njësia e flotacionit.
Nga mungesa e rrymës, uji u grumbullua në horizontet e minieres. Prandaj, një prej tyre, ende është jo i operueshëm.
Kjo nuk është hera e parë që kjo xehtore përballet më këtë problem, por përgjegjesinë nuk po e vendos në krah askush. As dëmet financiare ende nuk po qartësohen.
Investime të menjëhershme atje po kërkojnë edhe sindikata e minatoreve, kryetari i së cilës pohon se ata që dolën jashtë nga shkallët patën nevojë për mjek.
Nga Ministria e Ekonomisë për këtë çështje, televizionit nuk i kthyen përgjigje pasditen e së enjtes, megjithëse kryeministri Albin Kurti pati premtuar vite më parë, investime milionëshe në këtë minierë.