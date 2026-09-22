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Të paktën katër persona, shumica nxënës, raportohet se janë plagosur pasi një person i armatosur hapi zjarr pranë një shkolle të mesme profesionale në rrethin Turgutlu, në provincën Manisa të Turqisë.
Ngjarja ndodhi të martën, në afërsi të shkollës së mesme teknike dhe profesionale, bëri të ditur zyra e guvernatorit të provincës. Menjëherë pas të shtënave, në vendngjarje u dërguan forca të policisë dhe ekipe mjekësore, raporton AP, transmeton Klankosova.tv.
Sipas raportimeve të mediave turke, sulmuesi dyshohet se ka qëlluar me armë gjahu ndaj nxënësve që po mbërrinin në shkollë. Të paktën katër persona u plagosën, ndërsa autoritetet ende nuk kanë dhënë detaje të plota për gjendjen e tyre shëndetësore.
Motivi i sulmit nuk është bërë ende i ditur dhe policia ka nisur hetimet për zbardhjen e rrethanave të ngjarjes.
Ky është rasti i fundit i një serie incidentesh me armë zjarri pranë institucioneve arsimore në Turqi. Në prill, një nxënës 14-vjeçar hapi zjarr në dy klasa të një shkolle në provincën Kahramanmaraş, duke vrarë nëntë nxënës dhe mësues dhe duke plagosur 13 të tjerë. Sulmuesi u vra nga policia.
Një ditë më parë, 16 persona, shumica nxënës, u plagosën pasi një ish-nxënës hapi zjarr në një shkollë të mesme në provincën fqinje Shanlıurfa. Autori më vonë i dha fund jetës.
Autoritetet turke vijojnë hetimet për incidentin e fundit në Turgutlu.