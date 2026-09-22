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Mbrëmjen e 20 shtatorit ndodhi një incident në Skenderaj, ku mbeti i plagosur një 34 vjeçar.
Rreth orës 22:20, në një pompë të derivateve, ai u ther me thikë
Lidhur me rastin dy persona janë të dyshuar, të cilët viktimës ia shkaktuan dy plagë, një në gjoks dhe një në këmbën e majtë.
Për këtë ngjarje të rëndë, detaje dha korrespodenti i Klan Kosovës nga Mitrovica, Urall Boshnjaku.
Boshnjaku dha edhe motivet e mundshme të këtij incidenti.
Për rastin tashmë policia i ka nisur hetimet, derisa të dyshuarit janë në arrati.