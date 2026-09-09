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Një shpërthim është regjistruar në orët e para të mëngjesit të kësaj të mërkure në Tiranë.
Sipas raportimeve, ngjarja ka ndodhur në një pikë karburanti në zonën e Brrylit, ndërsa rrethanat e sakta të incidentit mbeten ende për t’u sqaruar, raporton A2CNN, transmeton Klankosova.tv.
Dyshohet se një automjet është përplasur me karburantin, duke shkaktuar shpërthimin.
Në vendngjarje kanë mbërritur shërbimet e emergjencës dhe policia, ndërsa vijojnë verifikimet për të përcaktuar se çfarë ka ndodhur dhe nëse ka persona të lënduar apo dëme materiale.