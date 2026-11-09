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Një incident është raportuar se ka ndodhur në objektin e Ministrisë së Ekonomisë.
Rasti që është denoncuar si kanosje, ka aktivizuar menjëherë Policinë, me ç’rast një person është shoqëruar në Polici.
Për këtë ngjarje, nga Policia e Kosovës e kanë konfirmuar se janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme.
“Sot, rreth orës 12:00, Policia ka pranuar informatën për një rast të kanosjes në objektin e Ministrisë së Ekonomisë.
Njësitet policore kanë reaguar menjëherë dhe kanë dalë në vendin e ngjarjes, ndërsa lidhur me rastin një person është shoqëruar në stacion policor.
Njësitet relevante janë duke ndërmarrë veprimet e nevojshme hetimore për sqarimin e plotë të rrethanave të rastit”.