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Një objekt afarist e kaploi zjarri në Kievë të Malishevës.
Asnjë nga punëtorët nuk pësoi lëndime, teksa dëmet materiale sipas pronarëve, kapin shifrën e 300 mijë eurove.
Për përhapjen e flakëve me shpejtësi dhe pamundësinë e lokalizimit të tyre, pronarët lënë në faj edhe kushtet në të cilat punojnë zjarrfikësit.
Ata thanë për Klan Kosova se intervenimi ishte rreth një orë me vonesë, duke bërë që dëmet të jenë më të mëdha.
Nga Policia u dhanë vetëm informatat bazike rreth rastit, kurse vetë pronarët nuk deshën të deklarohen.