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Një kamion i tonazhit të rëndë ka përfunduar në një gropë në parkingun e jashtëm të qendrës tregtare Acity.
Ngjarja ndodhi si pasojë e shembjes së një pjese të parkingut, ku pesha e kamionit bëri që toka të shembej, duke krijuar një krater, raporton Ihlas Haber Ajansi, transmeton Klan Kosova.
Për nxjerrjen e shoferit nga kamioni ishte e nevojshme ndërhyrja e një ekskavatori.
Administrata e qendrës tregtare mori masa të menjëhershme pas incidentit, duke kufizuar hyrjen në qendrën tregtare. /Klankosova.tv