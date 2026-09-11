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Incident gjatë natës në Fushë Kosovë, dëmtohen gomat e disa veturave (VIDEO)
Një incident ka ndodhur gjatë natës mbrëmë në Fushë Kosovë, ku një qytetar dyshohet se ua ka shpërthyer gomat e veturave disa banorëve.
Sipas informatave fillestare të siguruara nga Klankosova.tv, incidenti ka shkaktuar dëme materiale, ndërsa ende nuk dihen motivet që kanë çuar deri te ky veprim.
Klankosova.tv ka kontaktuar policinë e Kosovës, por deri në publikimin e artikullit, nuk ka pranuar një konfirmim zyrtar..