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Aleanca ka hedhur kritika ndaj Qeverisë së Kosovës lidhur me shpenzimet për importin e energjisë elektrike.
Përmes një postimi në faqen zyrtare në Facebook, partia e udhëhequr nga Ardian Gjini, ka theksuar se gjatë qeverisjes së Albin Kurtit, mbi 1 miliard euro të qytetarëve të Kosovës kanë shkuar për blerjen e energjisë nga jashtë vendi.
Në reagimin e saj, Aleanca e ka cilësuar këtë situatë si dëshmi të dështimit dhe keqmenaxhimit të sektorit të energjisë, duke kritikuar mungesën e investimeve në rritjen e kapaciteteve prodhuese vendore dhe rritjen e varësisë nga importi.
Sipas kësaj partie, kjo gjendje është reflektuar edhe në rritjen e çmimeve të energjisë elektrike, duke rënduar buxhetin e familjeve kosovare.
Partia ka kërkuar që të hetohet çdo dyshim për keqpërdorim të parasë publike në sektorin e energjisë, duke përmendur edhe nevojën për zbardhjen e asaj që e cilëson si “mafia energjetike”.
Aleanca ka bërë të ditur se pikërisht për këto çështje ka ftuar interpelancë në Kuvendin e Kosovës.
“Duhet të zbardhet kjo skemë e organizuar dhe të ndalet ky degradim!”, thuhet në reagimin e Aleancës.