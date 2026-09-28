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Dy termocentrale po prodhojnë rrymë, por jo mjaftueshëm për Kosovën. E kjo i kushtoi vendit nga janari deri në gusht të importoi 154 milionë euro energji elektrike.
Sipas të dhënave doganore, në fillim të vitit 35 milionë u shpenzuan për furnizim, por njëjtë iu afrua edhe muaji qeshor me 21 milionë sosh.
E përveç konsumit, mungesa e kapaciteteve të reja po e shtyn Kosovën të blejë rrymë nga jashtë.
Veç, importit për tetë muaj Kosova eksportoi edhe rrymë në vlerë mbi 45 milionë euro.
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