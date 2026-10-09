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Instituti i Mjekësisë Ligjoreka tërhequr trupat e pajetë të një burri dhe një gruaje, të cilët u vranë në fshatin Livoç të Ulër të Gjilanit.
Trupat e pajetë janë marrë nga ekipet e IML-së për procedurat e mëtejshme mjeko-ligjore.
Deri më tani, nuk janë bërë të ditura detaje të tjera lidhur me rrethanat e rastit.
Një person tjetër ka mbetur i plagosur në rastin e rëndë që ndodhi pasditen e sotme në Gjilan.
Pamjet nga atje janë regjistruar nga gazetarja e Klan Kosovës, Qëndresa Tërshani.