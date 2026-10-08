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Në Galerinë Kombëtare të Kosovës QAFA, sonte nga ora 19:00, hapet ekspozita e parë personale e artistes Bora Baboçi, me titull “Imazhe Migruese”, e kuruar nga Erëmirë Krasniqi.
“Imazhe Migruese” shqyrton mënyrën se si imazhet qarkullojnë mes materialeve, konteksteve dhe kushteve të ndryshme të dukshmërisë. Në një ekonomi të së dukshmes, imazhi, i sjellë në pah përmes lëvizjes, shpesh gjendet mes ekspozimit dhe fshehjes, mes mundësisë për t’u parë dhe largimit prej saj.
Në këtë ekspozitë, Baboçi i qaset këtyre trajektoreve migruese duke vështruar nga afër mënyrën se si imazhet mbyllen, mbahen pezull dhe aktivizohen teksa kalojnë nga një material në tjetrin.
Ekspozita do të qëndrojë e hapur për publikun deri më 11 dhjetor 2026. /KlanKosova.tv