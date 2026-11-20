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Instituti Kombëtar i Shëndetësisë Publike të Kosovës (IKShPK) ka tërhequr vëmendjen për rrezikun nga fruthi, duke theksuar se kjo është një sëmundje shumë ngjitëse, e cila mund të shkaktojë komplikime serioze dhe madje edhe vdekje.
Përmes një njoftimi në Facebook, IKShPK-ja ka shpjeguar se virusi përhapet lehtësisht përmes ajrit, kur personat e infektuar kolliten ose teshtijnë. Madje, një person mund ta përhapë virusin edhe para se t’i shfaqen simptomat.
Ndër shenjat kryesore të fruthit janë temperatura e lartë, kolla, rrjedhja e hundës, skuqja dhe lotimi i syve, si dhe skuqjet në lëkurë, të cilat zakonisht fillojnë në fytyrë, pas veshëve, dhe më pas përhapen në pjesë të tjera të trupit, transmeton Klankosova.tv.
IKShPK-ja paralajmëron se fruthi mund të shkaktojë pneumoni, encefalit, dehidrim, dëmtim të dëgjimit dhe verbim.
Veçanërisht të rrezikuar nga komplikimet janë fëmijët nën moshën pesëvjeçare.