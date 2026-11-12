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Tensionet në shtëpinë e Big Brother VIP Kosova 5 janë shtuar, teksa një debat i ashpër ka ndodhur mes Nichit dhe Olechkës.
Kapiten i kësaj jave është Nichi, i cili ka ndarë detyrat mes banorëve dhe po mbikëqyr mënyrën se si ata po i përmbushin ato.
Nichi iu drejtua Olechkës për moskryerjen e një prej detyrave, derisa ia përmendi edhe Fuegon me të cilin ajo ka afermitet më shumë kësaj jave.
“Po han bukë, s’po e fshin tavolinën… Mos fol allahile! Shko puthu me Fuegon dhe mos fol shumë, mashtruesja e vogël”, i tha ai.
Por Olechka nuk qëndroi e heshtur dhe iu kundërpërgjigj:
“Shuj ti! Kush je ti me m’thanë mu shuj? Kqyre punën tënde. Shko pastro vet, komandant”, ia ktheu ajo.
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