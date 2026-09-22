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Policia e Kosovës ka identifikuar të dyshuarin për një rast të të shtënave me armë zjarri në fshatin Gllogjan të Deçanit, i cili kishte ndodhur më 17 gusht.
Sipas njoftimit të Policisë, identifikimi i të dyshuarit është bërë më 21 shtator, pas hetimeve të zhvilluara nga zyrtarët e Stacionit Policor në Deçan, bazuar në informacione dhe video-incizime të siguruara gjatë hetimit, transmeton Klankosova.tv.
Në koordinim me organet kompetente, policia ka kontaktuar me personin e dyshuar, ndërsa gjatë veprimeve hetimore janë sekuestruar një pushkë dhe një karikator i së njëjtës armë.
Pas intervistimit nga hetuesit policorë, i dyshuari, me urdhër të prokurorit të shtetit, është liruar dhe rasti do të vazhdojë të trajtohet në procedurë të rregullt.