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Nën idenë dhe udhëheqjen e Dr.sc. Jahja Latajt, ekipi i Departamentit të Teknologjisë Informative ka ndërtuar dhe vënë në funksion sistemin e ri institucional për menaxhimin, ndërlidhjen dhe promovimin e kërkimit shkencor.
Universiteti “Haxhi Zeka” ka aktivizuar DSpace-CRIS, platformën institucionale për menaxhimin, organizimin dhe promovimin e veprimtarisë kërkimore-shkencore. Portali është i qasshëm në adresën research.unhz.eu dhe shënon një nga hapat më konkretë të Universitetit në procesin e transformimit digjital.
Por lajmi nuk qëndron vetëm te platforma. Ai qëndron edhe te mënyra si u bë: jo si zgjidhje e porositur dhe e dorëzuar nga jashtë, por si punë e ndërtuar brenda institucionit — nga ekipi i vet i Departamentit të Teknologjisë Informative, nën idenë dhe udhëheqjen e Dr.sc. Jahja Latajt.
Një ide që nisi brenda institucionit
Iniciativa për ngritjen e një sistemi institucional të informacionit kërkimor erdhi nga vetë Universiteti. Dr.sc. Jahja Lataj e ka konceptuar idenë dhe ka udhëhequr ekipin e Departamentit të Teknologjisë Informative gjatë tërë procesit — nga vlerësimi i zgjidhjeve të mundshme, te ndërtimi, konfigurimi dhe vënia në funksion e sistemit, si dhe strukturimi i të dhënave të para institucionale.
Ndërtimi i një sistemi CRIS nuk është instalim i thjeshtë i një programi. Ai kërkon njohuri të infrastrukturës, të modelit të të dhënave kërkimore, të standardeve ndërkombëtare të shkëmbimit të informacionit shkencor dhe, mbi të gjitha, kuptim të mënyrës si funksionon veprimtaria akademike e një universiteti. Fakti që një punë e tillë është realizuar me kapacitete njerëzore të vetë institucionit është vlerë që tejkalon vetë platformën: ajo mbetet dije e brendshme, e cila mund të mirëmbahet, zhvillohet dhe zgjerohet edhe në vitet në vijim.
Çfarë është DSpace-CRIS
DSpace-CRIS është platformë me kod të hapur për menaxhimin e informacionit kërkimor, e ndërtuar mbi DSpace-in dhe e konceptuar për të mbuluar një ekosistem shumë më të gjerë sesa një depo tradicionale institucionale. Përveç publikimeve, ajo mundëson menaxhimin e profileve të studiuesve, të njësive organizative, të projekteve, financimeve, bashkëpunimeve dhe rezultateve të tjera shkencore.
Në fazën aktuale, UHZ Research & Publications Portal ofron një pasqyrë të strukturuar të profileve të personelit akademik e kërkimor, si dhe të publikimeve dhe rezultateve të tyre shkencore. Lidhja ndërmjet autorit dhe publikimeve krijon një profil kërkimor institucional më të plotë dhe e bën më të lehtë identifikimin, kërkimin dhe prezantimin e kontributit shkencor të secilit studiues.
Të dhëna që nuk qëndrojnë të izoluara
Përparësia kryesore e DSpace-CRIS-it është që të dhënat kërkimore nuk mbeten të shpërndara nëpër dosje, tabela dhe faqe të veçanta, por organizohen si pjesë e një sistemi të ndërlidhur. Një publikim mund të lidhet me autorin, me njësinë akademike, me projektin dhe me financimin përkatës, duke krijuar kështu një pasqyrë të plotë të aktivitetit kërkimor të Universitetit.
Kjo ndërlidhje ka pasoja praktike të drejtpërdrejta: redukton fragmentimin dhe duplikimin e të dhënave, përmirëson cilësinë dhe konsistencën e informacionit dhe e bën të mundur raportimin e analizën e veprimtarisë shkencore mbi bazë të dhënash reale e të verifikueshme, jo mbi mbledhje të dhënash rast pas rasti.
Ura me ekosistemin ndërkombëtar
Platforma krijon gjithashtu bazën teknologjike për integrime të mëtejshme me infrastruktura dhe burime ndërkombëtare të informacionit shkencor. DSpace-CRIS mbështet ndërveprimin me sisteme të jashtme dhe standarde ndërkombëtare, ndërsa integrimi me ORCID mundëson lidhjen e profileve institucionale të studiuesve me identitetin e tyre unik kërkimor dhe shkëmbimin e të dhënave për publikime e aktivitete shkencore.
Për studiuesit e UHZ-së kjo do të thotë se puna e tyre bëhet e dukshme dhe e gjetshme jo vetëm brenda Universitetit, por edhe në rrjetet ndërkombëtare ku kërkohen bashkëpunëtorë, recensentë dhe partnerë projektesh.
Çfarë fiton Universiteti dhe komuniteti akademik
Aktivizimi i platformës i sjell Universitetit “Haxhi Zeka” një sërë përparësish të drejtpërdrejta:
• rritjen e dukshmërisë së kërkimit shkencor dhe të studiuesve të UHZ-së në internet;
• krijimin e profileve të unifikuara institucionale të personelit akademik;
• centralizimin e evidencës së publikimeve dhe rezultateve kërkimore;
• reduktimin e fragmentimit dhe duplikimit të të dhënave;
• përmirësimin e cilësisë dhe konsistencës së informacionit;
• mbështetjen e raportimit dhe analizës së aktivitetit shkencor;
• krijimin e kushteve për interoperabilitet me ekosistemin ndërkombëtar të informacionit shkencor.
Sistemi mundëson gjithashtu një prezantim më të strukturuar të kapaciteteve kërkimore të Universitetit përballë universiteteve partnere, institucioneve financuese, studiuesve ndërkombëtarë dhe publikut të gjerë.
Faza e ardhshme
Në fazat e ardhshme, portali mund të zgjerohet me menaxhimin dhe prezantimin e projekteve kërkimore, financimeve, bashkëpunimeve, njësive organizative dhe rezultateve të tjera akademike e profesionale, duke u shndërruar gradualisht në një sistem të plotë institucional për menaxhimin e informacionit kërkimor.
Për Universitetin “Haxhi Zeka”, kjo platformë nuk paraqet vetëm një depo digjitale të publikimeve, por një infrastrukturë strategjike për menaxhimin e kërkimit shkencor, e cila do të zhvillohet në vazhdimësi paralelisht me nevojat institucionale dhe standardet ndërkombëtare.
Me aktivizimin e UHZ Research & Publications Portal, Universiteti “Haxhi Zeka” vazhdon angazhimin e tij drejt digjitalizimit, shkencës së hapur, rritjes së transparencës dhe dukshmërisë ndërkombëtare të rezultateve kërkimore — duke treguar njëkohësisht se iniciativa dhe kapacitetet e brendshme mund të prodhojnë infrastrukturë të qëndrueshme akademike.