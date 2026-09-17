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Lajme të reja kanë ardhur për gjendjen shëndetësore të këngëtarit të njohur turk, Ibrahim Tatlises.
Edip Gonullu, mjek në spitalin ku po trajtohet artisti, ka ndarë një fotografi me Tatisesin nga dhoma e tij e spitalit, duke dhënë edhe një përditësim për gjendjen e tij.
Përmes një postimi, mjeku ka shprehur kënaqësinë që ka arritur t’ia lehtësojë dhimbjet që këngëtari kishte përjetuar prej kohësh, raporton CNN Turk, transmeton Klankosova.tv.
“Gëzimi që arrita t’ia lehtësoj dhimbjen vëllait tim të dashur, Ibrahim Tatlises, pasqyrohet në buzëqeshjet në fytyrat tona. Uroj të jetë gjithmonë i shëndetshëm dhe të ketë gjithmonë buzëqesh”, ka shkruar Gonullu.
Fotografia e publikuar nga mjeku ka tërhequr vëmendjen e fansave të këngëtarit, të cilët kanë shprehur urimet e tyre për shëndetin e tij.
Tatlises, një prej emrave më të njohur të muzikës turke, është përballur ndër vite me probleme të ndryshme shëndetësore dhe ka kaluar nëpër disa trajtime mjekësore.