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Presidenti serb, Aleksandar Vuçiq pritet të japë dorëheqje të dielën e kësaj jave.
Në emisionin “Kosova Today”, eksperti i sigurisë, Nuredin Ibishi tha se Serbia paraqet problematika në shumë fushë, përfshirë atë të sigurisë në rajon, transmeton Klankosova.tv.
“Serbia paraqitet problematike në shumë fusha, duke filluar nga siguria, zbatimi i ligjit, të drejtat e njeriut dhe çështje të tjera të rajonit, që në një formë Serbia nuk po respekton, por është edhe problematike në sigurinë rajonale”, tha Ibishi.