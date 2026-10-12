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Një telefonatë e pazakontë është pranuar në emisionin e ankesave “Fol me Arin”, në Klan Kosova FM.
Një telefonuesе ka rrëfyer se djali i vëllait të saj, pra nipi i saj, nuk ia ka kthyer borxhin prej 3 mijë e 700 eurosh djalit të saj, i cili, sipas saj, kishte qenë ndërmjetësues për shitjen e një veture.
Ajo ka treguar se ka tentuar të kontaktojë me nipin për ta zgjidhur çështjen dhe për t’i kërkuar kthimin e parave, por ai nuk u është përgjigjur telefonatave të saj.
Detajet e kësaj ankese mund t’i ndiqni në videon e mëposhtme: