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Policia e Kosovës ka kërkuar bashkëpunimin e qytetarëve për gjetjen e Xhafer Raqit, i lindur në vitin 1948, i cili rezulton i zhdukur që nga 2 korriku i këtij viti.
Policia ka bërë të ditur që nga raportimi, institucionet përkatëse kanë ndërmarrë një sërë veprimesh hetimore dhe operative për lokalizimin e tij, transmeton Klankosova.tv.
Në kuadër të kërkimeve, Policia e Kosovës, në koordinim me prokurorinë kompetente, Njësitin për Kërkim-Shpëtim të FSK-së dhe në bashkëpunim me familjarët, ka intervistuar persona që mund të kenë informacione të rëndësishme, ka verifikuar hyrje-daljet në pikat kufitare dhe ka zhvilluar kërkime intensive në zonat që personi i frekuentonte zakonisht.
Po ashtu, janë analizuar dhe verifikuar informacione të ndryshme lidhur me lëvizjet dhe vendndodhjen e mundshme të tij, si dhe janë ndërmarrë veprime të tjera policore dhe hetimore.
Megjithatë, pavarësisht angazhimit të vazhdueshëm të institucioneve, Xhafer Raqi ende nuk është lokalizuar.
Pas autorizimit nga prokurori i Shtetit, Policia e Kosovës u bën thirrje të gjithë qytetarëve që kanë informacione që mund të ndihmojnë në gjetjen e tij, t’i ndajnë ato me organet e rendit.