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Anthony Hall, 50 vjeç, i cili nuk ka patentë dhe është i verbër, u ndalua nga policia në autostradën M6 pranë Carlisle, pasi kishte drejtuar rreth 240 km gjatë natës, nën ndikimin e alkoolit.
Ngjarja ndodhi më 29 qershor, rreth orës 01:45. Policia e ndaloi Hall pasi e pa duke lëvizur në mënyrë të rrezikshme, duke kaluar nga një korsi në tjetrën dhe madje edhe në korsinë e emergjencës.
Në gjykatë u tha se Hall kishte marrë pa leje makinën Vauxhall Meriva të partneres së tij dhe ishte nisur nga Huddersfield drejt Skocisë. Ai u tha policëve se kishte pirë katër shishe verë me partneren dhe se, gjatë udhëtimit, kishte ndjekur dritat e një kamioni HGV, pasi kishte humbur shikimin rreth dy vite më parë.
Testi i alkoolit tregoi 50 mikrogramë për 100 ml frymë në vendngjarje dhe 46 mikrogramë në komisariat, ndërsa kufiri ligjor në Angli dhe Uells është 35 mikrogramë.
Hall pranoi akuzat për drejtim të rrezikshëm, drejtim në gjendje të dehur, drejtim pa patentë dhe sigurim, si dhe marrjen e makinës pa leje. Ai tha se donte të largohej nga shtëpia, marrëdhënia dhe problemet financiare, shkruan BBC, transmeton Klankosova.tv.
Avokatja e tij, Adele Graham, tha se Hall nuk kishte precedentë penalë dhe se kishte pësuar një krizë personale para se të nisej.
Gjykata e dënoi me 36 javë burg, por dënimi u pezullua për 18 muaj. Magistratja Tracey McErlain-Burns tha se pragu për burgim ishte kaluar, por vendosi ta pezullojë dënimin për shkak të karakterit të mirë të Hallit dhe rrethanave të vështira personale.
Fatmirësisht, askush nuk u lëndua gjatë incidentit./Klankosova.tv