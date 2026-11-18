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Një diskutim mes Valdetit dhe Anjezës ka nisur brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5.
Gjithçka nisi pasi Valdeti deklaroi se nuk beson që Anjeza ka një të dashur jashtë shtëpisë, duke vënë në pikëpyetje ekzistencën e lidhjes së saj.
Pas kësaj deklarate, Anjeza kërkoi sqarime nga Valdeti, ndërsa nuk hezitoi t’ia shprehte hapur dyshimet e saj.
“Ti çkado që ki jashtë është fallco, është vetëm për rrjete sociale”, i tha Anjeza-Valdetit.
Por Valdeti vazhdoi duke theksuar se nuk do ta besojë se Anjeza ka një të dashur derisa ta shohë atë me sytë e saj.
“Unë nuk besoj që ti ki frajer dhe mbetet ashtu, deri në momentin që e shoh. Kur e shoh, të kërkoj falje unë”, u shpreh Anjeza.
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