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Banorja e Big Brother VIP Kosova 5, Arlinda, thotë e ka kuptuar pse nuk është e preferuara e publikut.
Një ditë pasi u shpall Nichi, sërish më i pëlqyri nga publiku, Liki e ka përmendur një mundësi pse ajo s’mund të jetë e preferuar.
“Unë s’muj me qenë e preferume sepse jom pakicë për anën e asaj se çka mendon populli. Unë i takoj një komuniteti që është i shtypur që sa e sa vite. N’popull, um mund ai [Nichi].”
Ajo tha se është pikërisht kjo arsye, që Nichi e sjfrytëzon në lojë ndaj saj.
“Unë i takoj një komuniteti, që na dokemi të pafe. Unë muj me i taku një komuniteti dhe me qenë super besimtare dhe me pasë besim. Unë besoj.” /Klankosova.tv