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Një grua në të 50-at i kishte bërë partnerit të saj të besonte se kishte lindur dy fëmijë dhe më pas i kishte shitur për 500 funte, edhe pse në të vërtetë ajo nuk kishte lindur kurrë, është bërë e ditur në një proces gjyqësor.
Gruaja kishte ndërtuar një histori të tërë për dy shtatzëni të rreme. Për ta bindur partnerin, ajo kishte përdorur edhe një video nga YouTube me të qara të një foshnjeje, të cilën ia kishte dërguar në një mesazh zanor, duke e bërë të besonte se sapo kishte lindur fëmija, shkruan Metro, transmeton Klankosova.tv.
Madje, ditën kur pretendonte se kishte lindur fëmijën e parë, ajo kishte shkuar në një sallon për rrezitje, ndërsa më vonë deklaratat bankare për këtë vizitë u përdorën si dëshmi në gjykatë.
Partneri i saj, një burrë në të 30-at, besonte se kishte qenë pranë saj gjatë shtatzënisë së parë në vitin 2022. Ai tha se kishte parë barkun e saj të zmadhuar dhe se kishte marrë fotografi dhe një imazh ekografie, megjithëse nuk i kishte parë kurrë fëmijët.
Gruaja më vonë pranoi se historitë për shtatzënitë ishin gënjeshtra të sajuara. Sipas saj, ato ishin krijuar si hakmarrje ndaj partnerit, për shkak të abuzimit që ajo pretendonte se kishte përjetuar vetë dhe djali i saj.
Kur erdhi koha e lindjes së pretenduar në maj të vitit 2023, çifti pati një konflikt dhe gruaja telefonoi policinë. Partneri u arrestua dhe qëndroi për disa muaj në paraburgim. Ndërkohë, ajo u kishte dërguar mesazhe familjarëve të tij duke u thënë se fëmija kishte lindur.
Më pas, ajo kishte sajuar edhe një shtatzëni të dytë, duke pretenduar se kishte lindur një tjetër fëmijë në gusht të vitit 2024, në të njëjtin muaj kur çifti u nda, shkruan Metro, transmeton Klankosova.tv.
E vërteta doli në pah vetëm pasi burri iu drejtua gjykatës, duke besuar se fëmijët e tij ishin shitur. Atëherë ai mësoi se fëmijët nuk kishin ekzistuar kurrë.
Gjyqtarja, zonja Justice Judd, tha se kishte shumë pak gjasa që fëmijët të ishin lindur ndonjëherë, pasi nuk u gjetën prova për lindjet në telefonin e gruas, në të dhënat e autoriteteve lokale apo në regjistrat e policisë./Klankosova.tv