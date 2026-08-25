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Një i ri është vetëplagosur me armë zjarri në Vitomericë të Pejës, teksa dyshohet se ishte duke e pastruar armën që kishte në posedim.
Gazetari Valdrin Daci, në emisionin “Ora 7” ka dhwnw detajet e fundit nw lidhje me kwtw rast, ndërsa vetëplagosjen e ka konfirmuar edhe Driton Rugova, zëdhënës i Policisë së Kosovës për rajonin e Pejës.
Ka ndodhur një vetëplagosje në Vitomericë të Pejës, me informacionet jo zyrtare bëhet fjalë që një i ri teksa po pastronte armën e tij AK-47 është vetëplagosur. Ndërsa vetë plagosjen e tij e ka konfirmuar zyrtarisht Driton Rugova, zëdhënës i policisë për rajonin e Pejë e sipas të cilit ngjarja pra kishte kishte ndodhur sipas deklarimit të të lënduarit dhe të ndryshuarit në këtë rast është se ai duke e pastruar armen e tij është vetëplagosur dhe është dërguar në spitalin rajonal të Pejës për tretman. Më pas për shkak të përkeqësimit të gjendjes së tij është dërguar në qendrën klinike Universitare për tratman mjekësor dhe se sipas zëvendësit Ruggova rasti është duke u hetuar nga sektori rajonal për hetime”, ka thënë Daci.