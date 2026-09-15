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Një 39-vjeçar është plagosur rëndë në një sulm me thikë në stacionin e trenit në Prien am Chiemsee, në Bavari. Ngjarja ka shkaktuar një operacion të gjerë të policisë dhe ekipeve të emergjencës, ndërsa autori vijon të jetë në arrati.
Policia dhe ekipet e shpëtimit e gjetën të plagosurin rreth orës 19:45 të së dielës, në një korridor pranë tualeteve të stacionit. Burri, banues në rrethin e Rosenheimit, kishte pësuar disa plagë të shkaktuara nga një mjet prerës, shkruajnë mediat gjermane, transmeton Klankosova.tv.
Sipas të dhënave të para, 39-vjeçari kishte të paktën dy plagë me thikë, njëra prej tyre në pjesën e barkut. Një mjek urgjence i dha ndihmën e parë në vendngjarje, ndërsa më pas ai u transportua në spital.
Pavarësisht plagëve të rënda, i dëmtuari ishte në gjendje të komunikonte me policinë kur mbërritën forcat e rendit. Sipas informacioneve të disponueshme të dielën në mbrëmje, ai nuk ishte në rrezik për jetën.
Rrethanat e sakta të sulmit mbeten ende të paqarta. Policia e gjeti 39-vjeçarin në një korridor pranë tualeteve të stacionit, ndërsa motivi i sulmit nuk është bërë ende i ditur.
Hetimet për sulmin me thikë në stacionin e trenit në Prien am Chiemsee janë ende në vazhdim, ndërsa autori vazhdon të jetë i pakapur.