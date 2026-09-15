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Kanë mbetur edhe 24 orë deri në shpalljen e vendimin përfundimtar të Gjykatës së Hagë për ish-krerët e UÇK-së.
Seanca mbahet me fillim nga ora 10:00.
Hashim Thaçi, Kadri Veseli, Jakup Krasniqi, si dhe Rexhep Selimi ngarkohen me akuzat për krime lufte dhe krime kundër njerëzimit.
Për të gjitha pikat e dosjes së Zyrës së Prokurorit të Specializuar, katërshja janë deklaruar të pafajshëm, njofton Klankosova.tv.
Ekipet mbrojtëse në fjalën përfundimtare, kanë kërkuar shpalljen e pafajësisë.
Deklaratat përmbyllëse u dhanë në shkurt të këtij viti.
Klankosova.tv, risjellë në vëmendje përbërjen e mbrojtjes së ish-kryeparlamentarit Kadri Veseli.
Në krye të ekipit mbrojtës është Rodney Dixon.
Ai në krah ka edhe dy bashkëavoke, Annie O’Reilly dhe Ann Rowan, njofton Klankosova.tv.
Ekipi ka edhe gjashtë anëtarë mbështetës dhe tre praktikantë/ Klankosova.tv.