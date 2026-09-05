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Legjenda Luka Modriq ka vendosur të vazhdojë të luajë për kombëtaren e Kroacisë edhe në moshën 41-vjeçare.
Kroacia ka konfirmuar se Modriqi do të jetë pjesë e skuadrës së ardhshme të kombëtares, e cila do të përballet me Çekinë, Spanjën dhe Anglinë.
Mesfushori veteran do të vazhdojë të jetë në dispozicion të trajnerit dhe pritet të marrë pjesë edhe në ndeshjet e ardhshme të Ligës së Kombeve.
Modriq, figura më e madhe në historinë e futbollit kroat, vazhdon kështu historinë e tij të jashtëzakonshme me kombëtaren.