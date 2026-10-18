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Lionel Messi po vazhdon të dominojë futbollin amerikan, duke vërtetuar se mosha për të mbetet thjesht një numër.
Ylli argjentinas ishte protagonisti kryesor në fitoren 3-1 të Inter Miamit në udhëtim ndaj Atlanta United, duke shënuar dy gola spektakolarë dhe duke e çuar në 25 numrin e përgjithshëm të realizimeve për këtë edicion në Major League Soccer (MLS).
Kjo sfidë shënoi edhe rikthimin e tij në “Mercedes-Benz Stadium” për herë të parë që nga gjysmëfinalja e paharrueshme e Kupës së Botës 2026, ku Argjentina eliminoi Anglinë.
Përveç dopietës, 39-vjeçari vendosi një tjetër standard të paprecedentë në SHBA: me 25 gola dhe 15 asistime gjatë këtij sezoni, Messi u bë futbollisti i parë në historinë e MLS-së që arrin të paktën 15 asistime në tri edicione radhazi.
Goli i parë i takimit dhuroi magji të pastër: tetë herë fituesi i Topit të Artë mori topin nga mesi i fushës, dribloi mbrojtjen vendase dhe, pas një kombinimi të shpejtë me shokun e skuadrës, e dërgoi topin në rrjetë me goditje të menjëhershme. Më pas, ai vulosi edhe golin e tij të 25-të, duke blinduar kryesimin në garën për këpucën e artë.
Paraqitja mbresëlënëse la pa fjalë edhe trajnerin e Inter Miamit, Kily Gonzalez, i cili pas ndeshjes nuk i kurseu elozhet për kapitenin e tij.
"Nuk mund ta besoj që ky njeri bën gjëra të tilla në moshën 39-vjeçare. Ajo që më gëzon më shumë është se ai ndihet i lumtur. Kur Messi është i lumtur, ai luan në këtë mënyrë dhe e shijon lojën. Për mua, ai është një jashtëtokësor. Më mahnit me çdo lëvizje dhe në çdo seancë stërvitore", deklaroi Gonzalez.