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Është ndarë nga jeta zyrtari policor, Bali Haxha.
Ngushëllime për vdekjen e tij ka shprehur Sindikata e Policisë së Kosovës, transmeton Klankosova.tv.
“Me rastin e ndarjes nga jeta të punonjësit policor Bali Haxha, Sindikata e Policisë së Kosovës u shpreh ngushëllimet më të sinqerta familjes, të afërmve, miqve dhe kolegëve të tij. Me këtë rast, shprehim respektin dhe mirënjohjen tonë për kontributin dhe përkushtimin e tij në shërbim të qytetarëve dhe në përmbushjen e detyrës zyrtare. I paharruar qoftë kujtimi për të!”, thuhet në telegramin e ngushëllimit.