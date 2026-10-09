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Policia e Kosovës ka dhënë detaje lidhur me rastin e gjetjes pa shenja jete të të moshuarit Hafiz Mehmeti, trupi i të cilit u gjet dje në liqenin e fshatit Livoç i Epërm në Gjilan.
Sipas raportit 24-orësh të Policisë, rasti është raportuar dje rreth orës 14:12, kur një qytetar ka njoftuar se në liqen kishte parë një trup të pajetë.
Në vendin e ngjarjes kanë dalë njësitë policore dhe zjarrfikësit, të cilët e kanë nxjerrë trupin nga uji. Ekipi mjekësor ka konstatuar vdekjen e viktimës.
Policia bën të ditur se viktima nuk kishte dokumente identifikimi, por nga hetimet fillestare dyshohet se bëhet fjalë për një person të raportuar si i zhdukur para dy ditësh.
“Me vendim të prokurorit, trupi i pajetë është dërguar në IML për obduksion. Rasti në hetime”, thotë PK./Klankosova.tv