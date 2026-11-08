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Një aksident i rëndë është regjistruar mbrëmjen e kësaj të diele në qytetin e Durrësit.
Mësohet se një 26-vjeçare ka përplasur me makinë një këmbësor, ku si pasojë e kësaj i moshuari ka humbur jetën.
“Një automjet me drejtuese shtetasen K. Gj., 26 vjeçe, ka aksidentuar këmbësorin, shtetasin B. Z., 81 vjeç, i cili si pasojë e dëmtimeve të marra ka humbur jetën.”, thuhet në njoftim.
Drejtuesja e automjetit, sipas njoftimit, është shoqëruar në ambientet e Policisë për veprime të mëtejshme.
“Grupi hetimor, nën drejtimin e Prokurorisë, vijon veprimet për sqarimin dhe dokumentimin e plotë të rrethanave të ngjarjes”, njofton policia.