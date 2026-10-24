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Një person ka mbetur i lënduar rëndë si pasojë e një aksidenti të ndodhur në rajonin e Pejës.
Lajmin për Klankosova.tv e ka bërë të ditur gazetarja Arbreshë Uka, sipas burimeve të së cilës bëhet fjalë për një mashkull të lindur në vitin 1972, i cili fillimisht është trajtuar në Spitalin e Pejës e më pas është sjellë me urgjencë në Qendrën Klinike Universitare të Kosovës (QKUK).
Pacienti është pranuar me politraumë të rëndë dhe gjendja e tij shëndetësore paraqitet jo stabile.
Ndaj tij janë duke u kryer të gjitha ekzaminimet e nevojshme mjekësore në Qendrën Emergjente (QE), teksa pas stabilizimit pritet që trajtimin ta vazhdojë në Mjekimin Intensiv Qendror (MIQ).