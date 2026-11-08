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Ne i lajmë dhëmbët çdo ditë, por a po e bëjmë siç duhet? Edhe pse bazat e higjienës orale janë përgjithësisht të njohura, shumë nuk i ndjekin ato në mënyrë të vazhdueshme.
Gabimet më të zakonshme diskutohen nga Profesor Emeritus Murray Thomson nga Universiteti i Otagos, autori i pothuajse 500 punimeve profesionale i cili ka edukuar breza dentistësh për më shumë se tre dekada. Këshillat e tij bazohen në shumë vite përvojë dhe njohuri shkencore, shkruan Stuff.
Një furçë dhëmbësh e butë është e vetmja zgjedhje e duhur
Thomson thekson se të gjithë duhet të përdorin vetëm një furçë dhëmbësh të butë dhe të shmangin ato me fortësi mesatare ose të forta. Ai shpjegon se pllaka është një biofilm i butë, të cilin ai e quan edhe "mukus", kështu që nuk ka nevojë të fërkohet në mënyrë agresive. Larja shumë e fortë e dhëmbëve mund të dëmtojë mishrat e dhëmbëve dhe të konsumojë dentinën, pjesën më të butë të dhëmbit në qafën e tij, transmeton Klankosova.tv.
Rëndësia e një qasje sistematike
Thomson thotë se në praktikën e tij klinike, ai shpesh ka qenë në gjendje të dallojë nëse një pacient është djathtak apo majtak nga sa të pastër janë dhëmbët e tij. Njerëzit kanë tendencë të lajnë më pak në anën e gojës që korrespondon me dorën e tyre dominuese. Meqenëse ai i përdor të dyja duart në mënyrë të barabartë, kjo nuk është problem. Ai e ndan qasjen e tij të larjes në katër hapa.
"Unë filloj me pjesën e brendshme të dhëmbëve të poshtëm, pastaj kaloj në pjesën e jashtme. Pastaj e përsëris të njëjtën gjë në dhëmbët e sipërm," përshkruan ai. Një sistem i tillë siguron që asnjë pjesë të mos anashkalohet. Ndërsa rregulli i dy minutave është një udhëzues i dobishëm, veçanërisht për ata që lajnë shumë shpejt, vetëm koha nuk është garanci për cilësi. "Është cilësi, jo sasi," thekson Thomson, shkruan Index.hr.
Kur është koha për një furçë dhëmbësh të re?
Edhe pse këshilla e vjetër është të ndërroni furçën e dhëmbëve sipas stinëve, Thomson nuk mendon se kjo është domosdoshmërisht një rregull. Ai e ndërron furçën e tij disa herë në vit. "Për sa kohë që fijet janë të drejta dhe mbajnë formën e tyre, furça e dhëmbëve është në rregull", shpjegon ai.
Ruajtja dhe tharja e furçës së dhëmbëve
Thomson nuk do ta mbante furçën e dhëmbëve direkt mbi tualet për arsye higjienike, por ai nuk sheh ndonjë problem nëse është në anën tjetër të banjës. Ai gjithashtu këshillon që të mos mbulohet kurrë një furçë dhëmbësh e lagur. "Është e rëndësishme ta lini të thahet. Sa më gjatë të jetë e lagur, aq më shumë baktere mund të rriten", thotë ai.
Sa shpesh t’i lani dhëmbët
Nëse bëhet siç duhet, larja e dhëmbëve dy herë në ditë është mjaft e mjaftueshme, thotë Thomson. Ai beson se larja e dhëmbëve tre herë në ditë është "ndoshta e tepërt". Për ata që duan të freskojnë frymën e tyre pas drekës, ai sugjeron çamçakëz pa sheqer.
Mos harroni hapësirat midis dhëmbëve tuaj
Thomson më parë pastronte me fill dentar çdo mëngjes, por vitet e fundit ai ka kaluar në furça të vogla ndërdhëmbore, të cilat ai i përshkruan si "të mrekullueshme". Ai rekomandon pastrimin midis dhëmbëve tuaj rregullisht, idealisht dy deri në tre herë në javë ose më shpesh nëse është e mundur.
Këshillë kryesore
Rekomandimi kryesor i Thomson është për rutinën tuaj të mbrëmjes: Pasi të lani dhëmbët, pështyni pastën e dhëmbëve, por mos e shpëlani gojën me ujë. Në këtë mënyrë, fluori qëndron në kontakt me dhëmbët tuaj më gjatë. Ai e quan përzierjen e pastës së dhëmbëve, pështymës dhe mbeturinave të hequra nga furça një "lëng".