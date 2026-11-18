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Në mesin e shumë debateve brenda shtëpisë së Big Brother VIP Kosova 5, së fundi vend ka zënë edhe niveli i shkollimit të disa prej banorëve.
Debati ka nisur ndërmjet Valdetit dhe Arlindës, pasi kjo e fundit tha se Valdeti po ankohet kur shprehet se nuk e ka përfunduar fakultetin.
“Ti preji gjërat, sepse nuk po i kuptoj ato që po thua”, iu drejtua Valdeti Arlindës.
Ndërkaq, kjo e fundit deklaroi se ka përfunduar tri fakultete, të cilat i ka financuar vetë.
“Unë kam të drejtë t'i nënvlerësoj njerëzit. Kam aq shumë dijeni sa ju nuk po më dëgjoni. Jemi në një lojë. Kur thotë ky se nuk kam shkollë të pakryer, është ankesë. Unë nuk i thashë se jam e pashkollë. Unë i kam financuar vetes tri fakultete. Unë nuk shkoj te ky, unë kështu komunikoj, nuk di të flas ndryshe”, është shprehur Arlinda.
Për më shumë ndiqeni debatin e plotë: