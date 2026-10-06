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Ish-kandidati për president nga një marrëveshje politike ndërmjet Lëvizjes Vetëvendosje dhe LDK-së, Bekim Sejdiu, është deklaruar pasi që emri i tij është përmendur sërish nga kryeministri Albin Kurti.
Kreu i ekzekutivit në një konferencë për media sot, ka ftuar deputetët e PDK-së që ta votojnë Sejdiun për president, pavarësisht që ai tash e sa kohë është tërhequr nga gara.
Pikërisht, në ditën kur Kurti e ka përmendur emrin e tij, Sejdiu ka përsëritur se ai tashmë është tërhequr nga gara dhe se për këtë sërish ka informuar Kurtin e LDK-në.
“I kam njoftuar sërish LDK-në dhe Kurtin se jam tërhequr nga gara”, ka thënë Sejdiu në një përgjigje për Infokusin.
Ndryshe, në konferencë për media Albin Kurti ka deklaruar për Bekim Sejdiun se “s’do të thoshte ‘jo, s’dua ta shpëtoj Kosovën nga zgjedhjet’. /Klankosova.tv