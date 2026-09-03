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Përplasja mes veturës dhe motoçikletës, i mori jetën një personi.
Kjo ndodhi mbrëmjen e së mërkurës në fshatin Llukar të Prishtinës. I vdekur mbeti Laurent Krasniqi, 29-vjeç, nga ky fshat, raporton Klan Kosova.
Deri më tash, Policia konfirmoi vetëm arrestimin e një personi të dyshuar lidhur me aksidentin.
Televizioni ishte te familja Krasniqi të cilët thanë se përveç që janë në gjendje të rëndë, kanë humbur prijësin e familjes dhe djalin më energjik.
E të tillë, influencerin e njohur do ta kujtojnë edhe miqtë e bashkëpunëtorët e tij.
Ndiqeni kronikën e plotë më sipër.