Lajmet e fundit
I është dhënë sot lamtumira e fundit Laurent Krasniqit, i cili humbi jetën tragjikisht mbrëmjen e së mërkurës pas një aksidenti me motor.
Ceremonia e varrimit është mbajtur në fshatin e tij të lindjes, në Llukar të Prishtinës, ku familjarë, miq dhe qytetarë të shumtë u mblodhën për t'i dhënë nderimet e fundit të riut.
Në mesin e të pranishmëve që morën pjesë për të shprehur ngushëllimet dhe për të ndarë dhimbjen me familjen Krasniqi, u panë edhe personalitete e figura të njohura publike./Klankosova.tv