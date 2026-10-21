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Ish-kryetari i Aleancës, Ramush Haradinaj ka bërë të ditur se i është dhënë lamtumira e fundit aktivistit të kësaj partie, Argjir Rexha.
Përmes një njoftimi në Facebook, Haradinaj u shprehu ngushëllime familjarëve, miqve dhe kolegëve të Rexhës.
“Lamtumira e fundit për kolegun tonë, Argjir Rexha. Dajës Ramë gjithë familjes Rexha, miqve dhe kolegëve, iu shpreh ngushëllimet më të sinqerta dhe uroj të gjejnë forcë për ta përballuar këtë dhimbje të madhe. Argjiri u prehtë në paqe”, ka shkruar ai./Klankosova.tv