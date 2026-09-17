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Kryeministri i Suedisë, Ulf Kristersson, ka dhënë dorëheqjen pasi blloku i tij i krahut të djathtë në pushtet u mund ngushtë nga opozita e qendrës së majtë në zgjedhjet e përgjithshme të vendit.
Ai e bëri njoftimin në një postim në X të enjten pasdite, pasi votat paraprake nga zgjedhjet e së dielës treguan se rreth 50,000 vota ndanin dy blloqet në vendin me rreth 10 milionë banorë.
Partitë opozitare të udhëhequra nga Magdalena Andersson e Social Demokratëve duket se do të fitojnë 176 vende në Riksdag me 349 vende, parlamentin e Suedisë.
Kristersson, një konservator, ishte mbështetur në qeveri nga Demokratët e Suedisë (SD) të së djathtës ekstreme anti-imigracion, dhe u kishte premtuar atyre vende pune në kabinet nëse fitonte zgjedhjet.
Blloku i tij i krahut të djathtë duket se do të fitojë 173 vende në Riksdag, sipas të dhënave nga Autoriteti Zgjedhor Suedez.
Rezultatet do t'i nënshtrohen certifikimit zyrtar në ditët në vijim dhe pritet të finalizohen këtë fundjavë.
Në Suedi, ekzistojnë dy blloqe kryesore politike - me katër parti në të djathtë dhe katër në të majtë, kështu që suedezët janë mësuar me qeveri koalicioni dhe pakice, raporton BBC, transmeton Klankosova.tv.
Andersson ka nisur bisedime me partitë e tjera të opozitës - Partinë e Majtë, Partinë e Qendrës dhe Partinë e Gjelbër - për formimin e një qeverie.