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Policia e Kosovës ka njoftuar se ka arrestuar një person në fshatin Kabash të Vitisë.
Prangosja e tij ka ardhur pasi gjatë kontrollit në shtëpinë e tij, është gjetur një armë automatike, fishekë dhe disa pajisje tjera.
“Gjate kontrollit janë gjetur dhe sekuestruar në cilësi të provave materiale për gjykatën; një (1) armë e gjatë automatike e llojit AK 47, dy (2) karikator të armës AK 47 më dyzet e shtatë (47) fishekë të kalibrit 7.62x39mm, një (1) palë dylbi, dyzet e një (41) copë fishekë të kalibrit 9x19 mm, njëzet e katër (24) copë fishekë të kalibrit 7.62x39 mm, tre (3) boksa metali, një (1) palë pranga, një (1) çelës për pranga dhe një (1) brisk dhe tre (3) fishekë të kalibrit 7.65x17 mm.”, thuhet në njoftim.
Sipas njoftimit, i dyshuari pas intervistimit me vendim të Prokurorit të Shtetit është dërguar në mbajtje për 48 orë. /Klankosova.tv