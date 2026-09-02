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Policia e Kosovës e ka arrestuar një person, pasi dyshohet për veprën penale “Mbajtja në pronësi, kontroll ose posedim të paautorizuar të armëve”.
Sipas njoftimit, njësiti i hetimeve i stacionit policor në Ferizaj, gjatë hetimit të një rasti të iniciuar ditë më parë, ka siguruar informacione se një person i dyshuar po posedonte në mënyrë të kundërligjshme një armë zjarri.
“Lidhur me rastin, më 02.09. 2026, zyrtarët policorë kanë kontaktuar personin e dyshuar M.M (42 vjeç), i cili ka pranuar se në shtëpinë e tij në fshatin Talinovc i Jerlive posedonte një armë zjarri.”, thuhet në njoftim.
Ndërkaq, pas kontrolleve në shtëpinë e të dyshuarit janë gjetur dhe sekuestruar, një armë me gaz, 13 fishekë të armës me gaz, 2 fishekë të armës së shkurtër, 1 fishek i armës së gjatë. /Klankosova.tv