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Policia e Kosovës ka arrestuar një person në Suharekë, i cili dyshohet se ishte arratisur nga QKMF-ja derisa po merrte tretman mjekësor.
Sipas njoftimit të Policisë, i dyshuari mashkull kosovar ishte larguar nga QKMF-ja më 7 tetor, ndërsa ndaj tij kishte dyshime për kryerjen e disa vjedhjeve në lokacione të ndryshm, njofton Klankosova.tv.
Pas arrestimit, i dyshuari është intervistuar nga Policia dhe, me vendim të prokurorit, është dërguar në mbajtje.
Rasti është iniciuar si “Arratisje e personit të privuar nga liria”.