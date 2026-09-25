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Policia e Kosovës ka arrestuar të enjten dy persona në Gjakovë nën dyshimin për përfshirje në veprën penale "Fajde".
Sipas raportit 24-orësh, të dyshuarit i kishin dhënë para me kamatë (fajde) një burri, transmeton Kalnkosova.tv.
Gjatë kontrollit të realizuar në shtëpitë e tyre, forcat policore kanë gjetur dhe sekuestruar disa fishekë, si dhe dëshmi të tjera materiale që ndërlidhen me rastin.
Lidhur me ngjarjen, me urdhër të prokurorit kujdestar, të dyshuarit janë dërguar në mbajtje.