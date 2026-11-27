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Një person është arrestuar në Prishtinë, pasi dyshohet se kishte ngacmuar një grua përmes mesazheve dhe i kishte dërguar një fotografi intime.
Rasti është raportuar më 26 nëntor, rreth orës 23:30, kur viktima, femër kosovare, është ankuar në polici ndaj të dyshuarit, mashkull kosovar.
Gjatë arrestimit, policia ka gjetur dhe konfiskuar një armë pa leje, një karikator dhe tre fishekë.
I dyshuari është intervistuar nga organet e rendit dhe, me vendim të prokurorit, është dërguar në mbajtje.