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Zyrtarët policorë të stacionit në Fushë Kosovë kanë arrestuar një person të kërkuar, i cili ishte i dënuar me burgim efektiv për veprën penale “Vjedhje e rëndë”.
Sipas njoftimit zyrtar nga Policia e Kosovës, i arrestuari është Sh. I., mashkull, 35 vjeç, ndaj të cilit kishte një dënim prej 2 vitesh e 8 muajsh heqje lirie, transmeton Klankosova.tv.
Aksioni është zhvilluar në kuadër të operacioneve të vazhdueshme që Policia e Rajonit të Prishtinës po ndërmerr për kapjen e personave të dyshuar dhe atyre të dënuar për vepra penale.
I dënuari, në përputhje me urdhëresën e gjykatës, tashmë është dërguar në vuajtje të dënimit.