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Kreu i OVL UÇK-së, Hysni Gucati ka shprehur dëshirën që ish-krerët e UÇK-së që nesër të lirohen dhe që ky proces gjyqësor të mos ketë kërkesa për Apel.
Sipas tij, nuk është fare mirë që kjo çështje të shkojë në Apel, transmeton Klankosova.tv.
“Do zoti në Hagë nuk vi më kurrë, po shpresoj që të jetë kjo vizita e fundit në Hagë për këtë punë”, tha Gucati në emisionin “Kosova Today”.
Teksa kanë mbetur më pak se 24 orë deri te shpallja e aktgjykimit, sipas Gucatit, nesër Kosova do të festojë.
“Besoj që nesër do të lirohen, kështu kam shpresë, kështu besoj dhe kështu do të jetë, sepse fakte nuk ka, argumente, të gjitha akuzat kanë qenë të pabaza”, tha ai në Klan Kosova.
Megjithatë, nëse vendimi do të jetë dënues, Gucati tha se OVL UÇK do të dalë në rrugë duke protestuar.