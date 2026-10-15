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Zgjim Hyseni, nga instituti “Porgres”, ka thënë se Shqipëria ka ndryshuar që nga 30 maji i këtij viti, kur edhe nisën protestat në Tiranë.
Në Rubikon të Klan Kosova, ai tha se atje ka ndryshuar më shumë gjendja shpirtërore e njerëzve.
“Përtej këtij konfliktit polici-protestues, vlen të flitet për potencialin e protestës. Për bindjen time, Shqipëria prej 30 majit nuk është më njëjtë. Ka ndryshuar radikalisht. Ky ndryshim radikal nuk është se ka ndryshuar diçka objektivisht në marrëdhëniet shoqërore-ekonomike apo politike, mirëpo gjendja shpirtërore e njerëzve, disponimi, ka pësuar ndryshim radikal”, u shpreh Hyseni.